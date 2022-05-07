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Учора з Маріуполя депортували 373 людей

Поки йшов штурм Азовсталі процес депортації фактично було зупинено.

Учора з Маріуполя депортували 373 людей
Фото: t.me/andriyshTime

Учора з Маріуполя було депортовано 373 людей, які перебували у фільтраційному таборі в селищі Безім’яне.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Цікавий факт – протягом попередніх трьох днів, поки йшов штурм Азовсталі процес депортації фактично було зупинено”, – зазначив він.

Андрющенко розповів, що під прикриттям “журналістів” евакуйованих людей допитують просто в автобусах дорогою від Азовсталі до селища. 

“Росіяни відверто незадоволені результатом, оскільки ніхто з блокадників Азовсталі навіть не натякає на “звірства Азову, нас тримали в заручниках” – глобальний провал пропаганди. Але сам факт допиту, бо інакше це не назвати, – просто ще одне порушення в скарбничку військових злочинів Росії”, – додав радник мера. 

Нагадаємо, станом на кінець квітня Офіс Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової отримав понад 16 тисяч заяв щодо зниклих безвісти українців.

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