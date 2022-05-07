Військовослужбовці-прикордонники, звільнені в запас, можуть бути знову призвані в ДПСУ

Військовослужбовці, які раніше проходили службу в лавах прикордонників та були звільнені в запас, можуть бути призвані знову в Держприкордонслужбу.

Про це йдеться у Телеграм-каналі прикордонників.

У ДПСУ нагадали, що категорія військовозобов’язаних, які не підлягають призову під час мобілізації, визначена в ст. 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

“Щодо прийому на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби зазначимо, що цей порядок не змінився. Інформація про підрозділи комплектування за цим посиланням”, – йдеться у повідомленні.

Наразі підрозділи комплектування діють лише на підконтрольних Україні територіях.

Нагадаємо, призов на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших військових формувань у квітні-червні 2022 року не проводитиметься.