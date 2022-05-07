"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії

Збір коштів було оголошено на сучасний комплекс PD-2 українського виробництва, що складається з двох безпілотників та автомобіля.

Фонд "Повернись живим" зібрав 30 млн гривень за добу за допомогою ініціативи “ІТ-спільното, купимо армії «літачок»?”. О 9 ранку 7 травня збір коштів вже завершено.

Благодійники здійснили 16 501 транзакцію. Дехто робив кілька сплат, тому фактично людей, які здійснили перекази, менше, повідомили в фонді.

Найбільший донат – 150 000 гривень, найменший – гривня. У середньому переказували по 2 000 гривень.

"Всі оплати йшли відразу на рахунок фонду Повернись Живим", – зазначили організатори ініціативи.

Збір коштів було оголошено на сучасний комплекс PD-2 українського виробництва, що складається з двох безпілотників та автомобіля. Він оснащений тепловізійними камерами. Застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. Такого в армії ще ніхто не закуповував.

Фото: dou.ua

Докладно про роботу "Повернись живим" читайте в інтервʼю з керівником фандрайзингу фонду Олегом Карпенком: "У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції".