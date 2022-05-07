Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
Змова, фатальність чи недолугість. Чому зник бензин, чи буде і за якою ціною?
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
Біля острова Зміїний загорівся російський фрегат, – ЗМІ
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, - Запорізька ОВА

Росіяни поширюють фейки про нібито накази командування ЗСУ.

Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, - Запорізька ОВА
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські загарбники не дають забрати поранених та тіла загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області. 

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою.

«Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у перехопленому СБУ листуванні російський окупант скаржиться на значні втрати, яких зазнає армія загарбників. 

Також, за даними СБУ, російські окупанти вивозять із Маріуполя трупи своїх солдатів "камазами".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також