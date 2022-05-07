Окупанти не дають забрати тіла загиблих українців з поля бою, - Запорізька ОВА

Російські загарбники не дають забрати поранених та тіла загиблих українських солдатів з поля бою в Запорізькій області.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Окупанти намагаються поширити інформацію, що начебто українським командирам заборонили забирати тіла своїх загиблих бійців з поля бою.

«Мовляв, таким чином Україна намагається приховати власні військові втрати. Насправді - все дзеркально навпаки. Більше того: часто російські військові не дають забрати поранених та, на жаль, загиблих українських солдатів з поля бою, порушуючи всі гуманітарні міжнародні норми, забуваючи про гуманізм та людяність», - наголосили в ОВА.

Нагадаємо, що у перехопленому СБУ листуванні російський окупант скаржиться на значні втрати, яких зазнає армія загарбників.

Також, за даними СБУ, російські окупанти вивозять із Маріуполя трупи своїх солдатів "камазами".