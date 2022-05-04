Загарбники вивозять із Маріуполя трупи своїх солдатів "камазами", - СБУ

"Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки, все разорванные", - йдеться в перехопленій розмові росіян.

Російські окупанти вивозять із Маріуполя трупи своїх солдатів "камазами".

Про це йдеться в перехопленій розмові загарбників, яку оприлюднила СБУ.

"Десять "камазов" две недели назад привезли "груз 200"… с Мариуполя... полные", – каже дружина чоловікові-окупанту.

Їхній знайомий ведевешник теж став "грузом 200". А ті, кому пощастило повернутися додому живими з України, розповідають інші не менш "приємні" для росіян речі.

"Были там, говорит, танки наши. Теперь, как розочки, просто как розочки, все разорванные", - додає жінка.

"Українські воїни пробивають не лише броню російської бронетехніки, але й інформаційний вакуум, який постійно намагається створити Кремль. Очистити нашу землю від ворожих загарбників – наш обов’язок!" - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 4 травня загальні бойові втрати РФ склали 24500 осіб.