На території Бородянської громади (Бучанщина) правоохоронці провели 3 травня ексгумацію тіл мирних жителів.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Серед виявлених жертв - троє дорослих і 10-річна дівчинка.

"У селі Нова Буда підняли на поверхню тіло 69-річної жінки, яка загинула в результаті ворожого обстрілу, після чого на цвинтарі її поховали односельчани. У селі Шибине поліцейські ексгумували тіла двох людей, серед яких 10-річна дівчинка, яка загинула від осколкових поранень унаслідок потрапляння в будинок ворожого снаряда. Також виявили тіло 58-річного чоловіка, якого окупанти розстріляли впритул біля його будинку", - розповіли правоохоронці.

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

Фото: Пресслужба поліції Київської області

За даними поліції, четвертою жертвою російських обстрілів стала 92-річна бабуся з села Озірщина. Жінка загинула у своїй оселі від пожежі внаслідок ворожої атаки.

Наразі поліція провела попередній огляд тіл загиблих. Їх доправили в морги для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, 2 травня в Київській області знайшли ще одне масове поховання. За інформацією поліції, тіла з ознаками катування виявили на позиціях росіян. Це мирні громадяни.

Станом на 4 травня на території області оглянули 1235 тіл убитих російськими військовими мирних мешканців. 282 лишаються не встановленими.