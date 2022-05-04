Запрацювала підстанція на Закарпатті, яку 3 травня обстріляла РФ, - Укренерго

У ніч на 4 травня було включено в роботу оду з підстанцій на Закарпатті, яку раніше обстріляла Росія.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Відновлення магістральних електромереж триває цілодобово. Вночі включена в роботу одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті – пошкоджене в результаті вчорашнього ракетного удару обладнання було оперативно відремонтоване", - повідомили в пресслужбі компанії.

В "Укренерго" також повідомили, що тривають аварійно-відновлювані роботи на Київщині, Сумщині, Чернігівщини.

"Одразу на кількох високовольтних лініях 750 кВ та 330 кВ міняють металеві та залізобетонні опори, ремонтують кілометри проводів. Одночасно разом із саперами готуються безпечні майданчики для наступних етапів ремонтних робіт. Також ведеться монтаж обладнання 750 кВ на двох підстанціях", - розповіли в компанії.

В "Укренерго" наголосили - всі види електростанцій продовжують працювати згідно з графіком.

Нагадаємо, 3 травня Росія вперше від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну обстріляла Закарпаття. Ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом.