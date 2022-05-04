Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з делегацією неурядової правозахисної організації Amnesty International.
Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту.
Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю українського міністерства зі слідчою групою Міжнародного кримінального суду. Також мова йшла про механізми міжнародного та національного правосуддя і можливості виплати Росією компенсацій та репарацій за завдані Україні збитки.
У Мін'юсті розповіли делегації Amnesty International про документування порушень та воєнних злочинів російських військових.
"Сторони домовилися про обмін інформацією для детальної фіксації воєнних злочинів та донесення їх до міжнародної спільноти. Зокрема, представники Amnesty International пообіцяли надавати підтримку Україні в процесі притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", - повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції.
Нагадаємо, раніше міністр юстиції розповів про 5 шляхів притягнення Путіна та керівництва Росії до відповідальності за військові злочини в Україні.
За словами глави Мін'юсту, метою України є покрити всі збитки від війни за рахунок російських грошей.