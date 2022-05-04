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​Малюська зустрівся з делегацією Amnesty International

Організація надаватиме Україні підтримку в процесі притягнення до відповідальності винних за порушення міжнародного гуманітарного права, а також прав людини.

​Малюська зустрівся з делегацією Amnesty International
Фото: Пресслужба Міністерства юстиції України

Міністр юстиції України Денис Малюська зустрівся з делегацією неурядової правозахисної організації Amnesty International.

Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту.

Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю українського міністерства зі слідчою групою Міжнародного кримінального суду. Також мова йшла про механізми міжнародного та національного правосуддя і можливості виплати Росією компенсацій та репарацій за завдані Україні збитки.

У Мін'юсті розповіли делегації Amnesty International про документування порушень та воєнних злочинів російських військових.

Фото: Пресслужба Міністерства юстиції України

Фото: Пресслужба Міністерства юстиції України

"Сторони домовилися про обмін інформацією для  детальної фіксації воєнних злочинів та донесення їх до міжнародної спільноти. Зокрема, представники Amnesty International пообіцяли надавати підтримку Україні в процесі притягнення винних до відповідальності за порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини", - повідомили в пресслужбі Міністерства юстиції.

Нагадаємо, раніше міністр юстиції розповів про 5 шляхів притягнення Путіна та керівництва Росії до відповідальності за військові злочини в Україні.

За словами глави Мін'юсту, метою України є покрити всі збитки від війни за рахунок російських грошей.

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