Малюська розповів про 5 шляхів притягнення Путіна та керівництва Росії до відповідальності за військові злочини в Україні

Україна планує застосовувати декілька варіантів притягнення керівництва Росії до відповідальності за скоєння військових злочинів у нашій країні.

Про це очільник Міністерства юстиції Денис Малюська заявив в інтерв’ю українському Forbes.

Він зазначив, що готового механізму, за яким можна швидко притягти Путіна та його найближче оточення до відповідальності, немає. Наразі є кілька варіантів.

Насамперед українська прокуратура вже порушила безліч кримінальних справ на військових злочинців. “Так, у цих справах можуть оголосити вирок, але ймовірність того, що Путін опиниться в умовному Печерському суді, вкрай низька. Тобто є проблеми з тим, як доставити обвинуваченого в Україну”, – зазначив він.

Інші європейські країни можуть порушити аналогічні справи проти Путіна, його оточення та інших військових злочинців. Розслідування вже розпочали Литва, Польща, Естонія, Німеччина, Швеція, Латвія, Норвегія, Франція, Словаччина. Фігуранти цих справ поки що не уточнюються.

“Третій варіант – це Міжнародний суд у Гаазі. Чи можна у цьому випадку посадити Путіна за Бучу, Гостомель та Ірпінь? Можна, якщо є прямі докази, що він наказав солдатам вбивати та знущатися з мирного населення. Це стосується не лише Путіна, а й інших злочинців. Потрібно розуміти, що це буде класичний судовий процес із усіма бюрократичними моментами, презумпцією невинності, сторонами захисту та звинувачення. Довести провину Путіна чи вищого керівництва буде складно. Генералів чи інших військових, які віддавали накази, притягнути до відповідальності реальніше. Але це не швидкий процес”, – зазначив Малюська.

Міністр зазначив, що Путіна легко притягти до відповідальності за злочини агресії. Цей факт не потребує додаткових доказів, бо Росія напала на Україну – це акт агресії. “Є відео та укази Путіна, які це підтверджують. Проблема в тому, що Росія не ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального кодексу, яким можна притягти за це до відповідальності. Є всі докази, але ми не можемо притягти до відповідальності”, – додав він.

П'ятий варіант – створити спеціальний міжнародний трибунал, який розглядатиме військові злочини, скоєні в Україні. Аналогічна ситуація була у Югославії. Тут важливою є максимальна міжнародна підтримка. “Наприклад, якщо такий суд створять Україна, Польща, Естонія, Латвія та Литва, він буде малоефективним, оскільки Путіну не проблематично не відвідувати ці країни. Якщо це буде коаліція із країн Європейського Союзу, США, Англії та України – це вже дієвий механізм. Це не швидкий процес, створення такого суду може піти кілька років, але саме винесення вироку щодо злочинів агресії може пройти за місяць. Це вже підтверджений факт”, – пояснив очільник українського Мін’юста.

Він зауважив, що російських солдатів, які потрапили в полон і порушили Женевську конвенцію, чекає суд і тюремне ув'язнення. На міжнародному рівні можна довести та притягнути до відповідальності військове керівництво, наприклад, генералів, які віддавали накази. Тут важливими є свідчення очевидців, задокументовані факти.

Нагадаємо, раніше Малюська наголосив, що чимало військовополонених РФ є вкрай цінними не тільки обвинуваченими, а й свідками у кримінальних провадженнях, відкритих через злочини Росії.