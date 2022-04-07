На Київщині триває розмінування і відновлення, у Вишгородському районі ситуація лишається напруженою, – Павлюк

У Київській області триває відновлення цивільної інфраструктури, понищеної окупантами. В Бучанському і Броварському районах відбуваються розмінування та зачистка. Аварійні бригади відновлюють постачання води, газу та електроенергії.

Про це повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Олександр Павлюк.

"Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Ситуація стабільна та контрольована", – зазначив він.

У Вишгородському районі ситуація напружена, але контрольована. Тривають роботи з укріплення обороноздатності району. Завозять харчі та ліки.

До Вишгородського району входять, зокрема, Димер і Катюжанка, які були окуповані ворогом.

Нагадаємо, сьогодні запрацювала тижнева комендантська година в Гостомелі. Там після російської окупації не можуть знайти близько 400 мирних мешканців.