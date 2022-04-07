Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
Фоторепортаж з Бородянки: зруйновані будинки, розбита військова техніка, розстріляний Тарас Шевченко
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
Придністров'я готує аеродром для прийому літаків, - Генштаб
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
"Марунові берети" оприлюднили відео, як знищили "стугною" ворожу техніку з екіпажем
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
“Людей знищували з бойових машин десанту 30 калібром. Потім автівки росіяни грабували”
ГоловнаСуспільствоВійна

На Київщині триває розмінування і відновлення, у Вишгородському районі ситуація лишається напруженою, – Павлюк

Тривають роботи з укріплення обороноздатності району. 

На Київщині триває розмінування і відновлення, у Вишгородському районі ситуація лишається напруженою, – Павлюк
Буча
Фото: EPA/UPG

У Київській області триває відновлення цивільної інфраструктури, понищеної окупантами. В Бучанському і Броварському районах відбуваються розмінування та зачистка. Аварійні бригади відновлюють постачання води, газу та електроенергії.

Про це повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Олександр Павлюк

"Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Ситуація стабільна та контрольована", – зазначив він.

У Вишгородському районі ситуація напружена, але контрольована. Тривають роботи з укріплення обороноздатності району. Завозять харчі та ліки.

До Вишгородського району входять, зокрема, Димер і Катюжанка, які були окуповані ворогом. 

Нагадаємо, сьогодні запрацювала тижнева комендантська година в Гостомелі. Там після російської окупації не можуть знайти близько 400 мирних мешканців.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також