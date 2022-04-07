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ГУР оприлюднило список окупантів з Хабаровська, що відповідальні за військові злочини РФ на Київщині

У списку – військовослужбовці окремого батальйону оперативного призначення Російської гвардії. 

ГУР оприлюднило список окупантів з Хабаровська, що відповідальні за військові злочини РФ на Київщині

Українська розвідка оприлюднила список військовослужбовців окремого батальйону оперативного призначення Російської гвардії з Хабаровська.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Військові РФ скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області.

“ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!”, – йдеться у повідомленні.

Список можна переглянути за цим посиланням.

У розвідці нагадують, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, 5 квітня було оприлюднено список окупантів з Нижнього Новгорода, відповідальних за вбивства українців у Київській області.

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