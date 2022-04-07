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У Балаклії під час артилерійського обстрілу загинули троє людей

За добу Харківську область обстріляли 48 разів. 

У Балаклії під час артилерійського обстрілу загинули троє людей
Ілюстративне фото
Фото: armyinform.com.ua

За добу Росія завдала 48 ударів по Харківщині з ракетних систем залпового вогню, артилерії та мінометів. Внаслідок вчорашнього обстрілу в Балаклії загинули троє людей, багатоу будинків зазнали руйнувань.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вночі росіяни вдарили ракетами по Лозовій, постраждалих немає. Нагадаю, що в Лозовій та Барвінковому ми закликаємо евакуйовувати населення. Вже вдалося виїхати 15 тисячам громадян", – зазначив він.

За словами голови ОВА, нині ворог концентрується на східному напрямку від Харкова. 

"Ми знаємо про всі маневри та скупчення сил в Ізюмському, Куп’янскому напрямах, де росіяни використовують залізницю. Наші Збройні Сили України завжди готові до оборони і тримають позиції!" – підкреслив він. 

Нагадаємо, міністерка з питань ТОТ Ірина Верещук закликає евакуюватися мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей. Інформація про погоджені гуманітарні коридори для вивезення мирних мешканців зʼявляється щоранку близько 9 години. 

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