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Верещук закликала мешканців Луганської, Донецької і Харківської областей евакуюватися, поки є можливість

На цих напрямками може відбутися загострення. 

Верещук закликала мешканців Луганської, Донецької і Харківської областей евакуюватися, поки є можливість
Фото: ДСНС України

Міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала евакуюватися мешканців Донецької, Луганської та Харківської областей. 

Україна готується до загострення на цих напрямках, цитує заяву Верещук на телебаченні пресслужба міністерства.  

"Саме тому керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано. Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо. Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є", – заявила вона.

Верещук додала, що виведення військ окупанта з Чернігівської та Київської областей не було "жестом доброї волі", як це презентує Росія, а стало наслідком залізної волі нашої армії, влади і всього українського народу. 

Нагадаємо, гуманітарні коридори для вивезення українців на безпечніші території погоджуються щодня. Ірина Верещук оголошує їх вранці. На сьогодні погоджено 11 коридорів. 

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