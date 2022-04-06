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Виведення військ із Київщини у Кремлі назвали "жестом доброї волі"

Москва заявляє про бажання "створити сприятливі умови для переговорів", щоб "Зеленський погодився на умови".

Виведення військ із Київщини у Кремлі назвали "жестом доброї волі"
Дмитро Пєсков і Володимир Путін
Фото: gazeta.ru

Росія вивела війська з Київської області, щоб поліпшити ситуацію для переговорів з українською стороною. 

Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю французькому телеканалу LCI, передає РИА Новости.

"Щоб створити сприятливі умови для переговорів, ми хотіли зробити жест доброї волі. Ми можемо приймати серйозні рішення під час переговорів, тому президент Путін наказав вивести наші війська з регіону (Київської області. – Ред.)", – сказав Пєсков.

Він заявив, що "Москва хоче покласти край військовій операції в Україні шляхом переговорів" і зацікавлена в тому, щоб "український президент Володимир Зеленський погодився на умови".

Ще 31 березня, після заяв Москви про "кардинальне зниження інтенсивності бойових дій" на Київському та Чернігівському напрямах, у НАТО побачили ознаки підготовки Росії до нового наступу. Тоді Столтенберг висловив сумнів у тому, що РФ вела сумлінні переговори у Стамбулі, оскільки воєнні завдання Кремля з початку вторгнення в Україну не змінилися.

Учора генсек НАТО заявив, що "війна увійшла у критичну фазу. Росія готує новий удар". Столтенберг підтвердив обіцянку НАТО й надалі підтримувати України. За словами Столтенберга, Альянс надаватиме Україні обладнання, що дасть змогу ефективно стримувати наступ російських сил.

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