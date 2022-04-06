Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
Генштаб ЗСУ показав, що Javelin і NLAW роблять з російськими танками
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів

В українських воїнів нові трофеї та трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи.

Генштаб показав, чим завершилася чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог, якому вже 42-гу добу не вдається здолати опір українського народу, надалі зазнає втрат.

Фото знищеної техніки окупантів оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"Чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів завершилась фіаско. В українських воїнів нові трофеї та трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи. Разом переможемо!", – зазначили у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше у Чернігівській області ЗСУ розбили російську колону, яка вирішила прикинутися дровами. У Генштабі припустили: окупанти думали, що "российские берьози" їх врятують. Але "многоходовочка" не пройшла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також