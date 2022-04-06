В українських воїнів нові трофеї та трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи.

Ворог, якому вже 42-гу добу не вдається здолати опір українського народу, надалі зазнає втрат.

Фото знищеної техніки окупантів оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

"Чергова спроба незаконної заготівлі дров для російських окупантів завершилась фіаско. В українських воїнів нові трофеї та трохи морального задоволення від проведеної бойової роботи. Разом переможемо!", – зазначили у Генштабі.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Раніше у Чернігівській області ЗСУ розбили російську колону, яка вирішила прикинутися дровами. У Генштабі припустили: окупанти думали, що "российские берьози" їх врятують. Але "многоходовочка" не пройшла.