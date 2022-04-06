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Унаслідок обстрілу ракетами заводу в Новомосковську знищено 6 резервуарів з мазутом

Пожежа охопила 500 кв. м, вогонь загасили, але працювати завод більше не зможе.

Унаслідок обстрілу ракетами заводу в Новомосковську знищено 6 резервуарів з мазутом
Фото: пожежа вогонь дснс

У Дніпропетровській області внаслідок обстрілу ракетами заводу в Новомосковську знищено шість резервуарів з мазутом. Пожежа охопила 500 кв. м, вогонь загасили, постраждалих нема.

Про це повідомили у пресцентрі обласного управління ДСНС.

"Вчора увечері через ворожу атаку сталися вибухи на одному з об'єктів у Новомосковському районі. Загорілися резервуари з мазутом. Площа пожежі – 500 м². Станом на ранок її вже ліквідовано. Постраждалих немає", – сказано в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що станом на 10:40 пожежу на заводі в Новомосковському районі ліквідовано. "Але, на жаль, ті пошкодження, які завдали ракетні обстріли, унеможливлюють подальшу експлуатацію даного об'єкту.Обстріли повністю знищили 6 резервуарів для паливно-мастильних матеріалів", – додали рятувальники.

Ще одне влучання вчора було у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено.

Унаслідок влучання ракети сталася пожежа в екосистемі. Рятувальники оперативно загасили вогонь.

Як повідомляли, вчора увечері над Львівською областю збили дві російські ракети, уламки впали в Радехові.

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