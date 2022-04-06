Мінцифри підбило підсумки санкцій проти РФ за останню добу

Міністерство цифрової трансформації України узагальнило інформацію щодо запроваджених країнами та компаніями санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

Зокрема, найбільша у світі компанія-виробник напівпровідникових елементів та пристроїв Intel повністю зупиняє роботу в Росії. Раніше вона заявляла про припинення постачання своєї продукції, а зараз вирішила остаточно закрити всі бізнес-процеси.

Окрім того,

програмістів із РФ та РФ відсторонили від всесвітнього конкурсу Google ;

; Airbnb заборонив російським та білоруським громадянам бронювати житло по всьому світ у;

російським та білоруським громадянам у; розробник системних рішень для корпоративних та домашніх користувачів із роботи з жорсткими дисками, резервного копіювання даних, Acronis International GmbH зупинив діяльність у Росії ;

; ірландський виробник будматеріалів Kingspan йде з російського ринку ;

; французька торговельна мережа Auchan припиняє інвестиції та поставки в Росію: зокрема не будуть відкриватися нові магазини;

американська металургійна корпорація Alcoa, 8-ма у світі щодо величини виробництва алюмінію, припинила роботу в Росії;

Австралія та Японія заборонили експорт предметів розкоші у РФ.

Раніше стало відомо, що Канада розширила санкційний список проти російських олігархів.

Своєю чергою Нова Зеландія оголосила про застосування 35-відсоткових мит на весь імпорт з Росії, а також про запровадження заборони на експорт продукції, пов'язаної зі стратегічними галузями.