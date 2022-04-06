У Гостомелі зникли безвісти щонайменше 400 людей

За 35 днів окупації в Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти. Про це в інтерв'ю Громадському радіо розповів голова селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - зазначив він.

Він також повідомив, що у лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, їх досі не можуть знайти. Шукають і тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

Думенко зауважив, що росіяни «підчищали сліди своїх звірств».

«Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди».

За оцінками Думенка, зараз в громаді живе близько 5000 мешканців.