Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаСуспільствоВійна

У Гостомелі зникли безвісти щонайменше 400 людей

Багато тіл не можуть знайти. 

У Гостомелі зникли безвісти щонайменше 400 людей
Фото: Макс Требухов

За 35 днів окупації в Гостомелі понад 400 людей зникли безвісти. Про це в інтерв'ю Громадському радіо розповів голова селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"Ми знаємо про людей, що вони вбиті, є підтвердження, фото і відеофіксація, але ми досі не можемо їх знайти. Коли ще був зв’язок, нам очевидці змогли донести цю інформацію, а зараз ми досі не можемо їх знайти. Джерелу інформації вдалося врятуватися", - зазначив він.

Він також повідомив, що у лікарки в Гостомелі росіяни викрали чоловіка і сина, їх досі не можуть знайти. Шукають і тіло начальника пожежної частини Гостомельського аеропорту.

Думенко зауважив, що росіяни «підчищали сліди своїх звірств».

«Ти міг рухатись у напрямку Гостомеля і вздовж дороги стояли розстріляні автомобілі з тілами, включно з дітьми. І міг повертатись назад — а цих тіл вже не було. Моя гіпотеза в тому, що чим спокійніше почували себе окупанти на якійсь території, чим далі вони були від лінії фронту, тим ретельніше вони замітали свої сліди».

За оцінками Думенка, зараз в громаді живе близько 5000 мешканців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також