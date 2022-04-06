В області зруйновано ще 11 будинків.

У Рубіжному п’ятеро постраждалих і одна загибла людина. Про це повідомляє губернатор Луганщини Сергій Гайдай.

"В області зруйновано ще 11 будинків. Це наслідки учорашніх обстрілів російською армією житлових кварталів Рубіжного, Лисичанська, Попасної, Сєвєродонецька, Тошківки", - пише Гайдай.

Він також повідомив, що в області зруйновано ще 11 будинків. Артобстріли росіян завдали шкоди двом багатоповерхівкам та дев’ятьом приватним будинкам.

У старій частині Сєвєродонецька стялося займання гаражів, у Рубіжному – цистерни з азотною кислотою, попередньо – без наслідків. У будинку в Попасній вигоріли одразу три поверхи.

"Під час ворожого вогню загинув житель Рубіжного, ще п’ятеро місцевих мешканців отримали поранення. Сімох вдалося живими дістати з-під завалів. Рятувальники впоралися із сімома пожежами у житловому фонді Луганщини", - повідомив Гайдай.