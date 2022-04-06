Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Дніпропетровщині та Львівщині місцеві мешканці повідомляють про вибухи (оновлено)
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
На Київщині знайшли тіло чотирирічного хлопчика, який тікав від росіян з бабусею на човні
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Холодноярці" звільнили одне зі сіл Харківщини і оприлюднили фото розбитої ворожої техніки
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Колишній офіцер американської армії дезінформує світ про війну в Україні, – РНБО
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Філатов підтвердив затримання на Дніпропетровщині "авторитетів", які побили тероборонців
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
ГоловнаКультура

Чому вони такі? Кілька нотаток про «добрих німців» на тлі війни

У перші дні війни це виглядало геть незагрозливо: ріденький потічок інформацій про україно-російську дружбу і любов у німецькомовних медіях Європи. Місцеві журналісти відчайдушно шукали змішані пари, успішні проєкти та інші докази братерства і дружби - але ці пошуки якось губилися на тлі приголомшливої оперативки, яка займала всі перші шпальти європейських газет. Однак поступово війна сходила з них, і водночас цей струмочок почав перетворюватися на грубий каламутний інформаційний потік, що вже відгонив тенденцією.

Валентин Сильвестров у Берліні
Фото: DW
Валентин Сильвестров у Берліні

Дуже показовим сигналом став приїзд до Берліна 84-літнього найвидатнішого українського композитора сучасності Валентина Сильвестрова. Метра, котрий пройшов сім кіл пекла, поки вибирався з Києва із дочкою та внучкою, «добрі росіяни» одразу розібрали на цитати, вклавши до його вуст увесь мислимий і немислимий інформаційний непотріб, від трусів Навального до міркувань про недоторканність великої російської культури, музики зокрема, навіть в умовах безпрецедентної воєнної агресії.

Що далі – то більше. Організатори концерту на підтримку України біля Бранденбурзьких воріт у Берліні, який зібрав понад 15 тисяч глядачів, в останній момент відмовилися демонструвати записане спеціально для цієї події відеозвернення українського Президента Володимира Зеленського, натомість випустили на сцену двох діток, загорнених відповідно в український і російський прапори. А вже наступного дня, на офіційному концерті в Президентському палаці (куди, знову ж таки, запросили нещасного Валентина Сильвестрова, щоб виконати один його твір і від запросин на який слушно відмовився Посол України в Німеччині Андрій Мельник), звучали переважно твори російських композиторів у виконанні російських і білоруських солістів.

Нині я вже згубила лік цим прецедентам, бо вони, на жаль, стали нормою «культурної підтримки» України в німецькомовній Європі. Будь-які намагання українських культурних діячів зупинити цей потік абсурду наштовхується на звинувачення в націоналізмі і нетолерантності.

Акція на на підтримку України перед Бранденбурзькими воротами в Берліні, 13 березня 2022 р.
Фото: EPA/UPG
Акція на на підтримку України перед Бранденбурзькими воротами в Берліні, 13 березня 2022 р.

Цьому явищу, на мою думку, можна дати кілька пояснень. Не буду зачіпати суто політичні та економічні підґрунтя, бо це справа інших фахівців. Як культуролог і людина, котра багато років живе між двох культур, можу виділити такі причини цього явища.

Перше – це ефект своєрідного віддзеркалення, ретравматизації власного досвіду. Останні вісімдесят років німці живуть у культурі каяття, спокутуванні своєї вини за Другу світову, і культура ця набула вже якихось майже мазохістських рис. Аж тут актуальна ситуація дає чудову нагоду знайти і сакралізувати «добрих росіян» так, як би їм дуже хотілося, і у власній культурі знайти «добрих німців».

Друга проблема – це проблема «покоління сніжинок» (Generation Snowflake). Покоління, вихованого в безособовій і дуже узагальненій любові до всього сущого, покоління, котре, на жаль, у сьогоднішній ситуації не ставило б чоло ворогу так, як ставить його на всіх фронтах наша молодь. Цих добрих і порядних молодих людей, готових обіймати кожного найлютішого ворога, не вчили, що вмерти за Батьківщину почесно. 

Пригадую випадок, як розповідала одному своєму молодому австрійському колезі-хористу про Василя Сліпака, мого однокурсника і соліста паризької Opéra Bastille, котрий у певний момент кинув усе, пішов воювати за Україну і загинув під Луганськом у 2016 році. Мій молодий і добрий колега не зрозумів з того месиджу ані слова: вочевидь, це ніяк не вписувалося у його уявлення про life-work-balance.

Після звістки про загибель Василя Сліпак на Донбасі 29 червня 2016 року кияни ввечері того самого дня зібрались на Майдані вшанувати його пам’ять.
Фото: Сергій Нужненко
Після звістки про загибель Василя Сліпак на Донбасі 29 червня 2016 року кияни ввечері того самого дня зібрались на Майдані вшанувати його пам’ять.

І сьогодні, коли війна якимось чином може вплинути на це збалансоване і цілковито позбавлене патріотичних уявлень існування – патріотизм уже давно став у цьому світі лайливим, ба майже забороненим словом, – саме таким чином «покоління сніжинок» і ті, хто його виховав, намагаються захиститися від дисбалансу, зберегти свій унормований і толерантний до всіх світ, свій маленький рай без національних принципів і переконань. Кожен, хто вривається в цей світ, порушуючи його спокій, наштовхується на несподівану агресію.

«Хочемо провести наш концерт як символ єднання двох народів, щоб показати, що мистецтво і культура не знають кордонів», - написали організатори одній моїй знайомій українській солістці після того, як вона відмовилася брати участь у такому вертепі. Концерт (увага!) заплановано на другу половину квітня. Солістку з програми, ясна річ, викинули, навіть не роздумуючи. Замість вибачень вона отримала суттєву порцію звинувачень у нетолерантності.

Водночас, коли цілий світ – крім таких «високодемократичних» держав, як Білорусь, Північна Корея, Куба та Сирія – бореться з агресором економічними та політичними санкціями, чому повинна стояти осторонь культура? Продовжуючи сповідувати непорушність мистецьких цінностей країни-агресора, німорощені толерантисти тим самим розхитують і накреслені політиками їхніх держав способи опору. 

Ну і зовсім на закуску, чи свідомі вони того, що термін «дружба народів» узагалі-то належить Й. В. Сталіну?

Лідія МельникЛідія Мельник, докторка мистецтвознавства, музична критикиня
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також