Лондонська національна галерея перейменувала графічну роботу Едгара Дега «Російські танцівниці»

Фото: nationalgallery.org.uk Едгар Дега. «Українські танцівниці»

Лондонська національна галерея перейменувала графічну роботу французького імпресіоніста Едгара Дега «Російські танцівниці». Про це повідомляє The Guardian.

Відтепер твір називається «Українські танцівниці» - це рішення прийняли після кампанії, яку розгорнули українці у соцмережах.

Дискусії щодо коректної назви роботи йшли протягом багатьох років. Твір виконаний пастеллю зображає групу танцівниць із вплетеними у волосся стрічками жовтого та синього кольорів.

«Назва цієї картини є предметом постійних дискусій протягом багатьох років що висвітлюється у науковій літературі, однак за останній місяць їй надали підвищеної уваги у зв’язку з теперішньою ситуацією. Тому ми вирішили, що зараз слушний момент оновити назву картини, аби вона краще відбивала її сюжет», — повідомив представник Національної галереї.

Нагадаємо, напередодні в Українському музеї в Нью-Йорку відкрилася виставка "Війна грибів" за мотивами Нарбута.