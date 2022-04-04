"Говоріть правду про війну, але не мовчіть" - Зеленський виступив на премії Греммі

Президент Володимир Зеленський виступив із промовою на цьогорічній музичній премії "Греммі", де закликав світових зірок підтримати Україну і розповідати правду про війну, щоби швидше настав мир, повідомляє CNN.

"Говоріть правду про війну. У своїх соцмережах. По телевізору. Підтримайте нас, чим можете. Будь-чим. Але не мовчіть», - закликав Зеленський. «Тиша зруйнованих міст та вбитих людей. Наші діти малювали ракети, що летять, а не падаючі зірки», — сказав він.

«Понад 400 дітей отримали поранення і 153 дитини загинули. І ми ніколи не побачимо, як вони малюють».

«Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів, – зазначив президент. - Вони співають для поранених. У шпиталях». Він додав, що «музика все одно прорветься» і розповів про Україну, яка захищає свою свободу і хоче: «Жити. Кохати. Звучати».

«Усі наші міста руйнує війна... "Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але я мрію, щоб вони були живі. І вільні. Вільні, як ви на сцені Греммі», - заявив Зеленський.

Іпсля промови президента вситупили співак Лджон Ледженд із піснею «Free», до якого приєдналися українські артисти Міка Ньютон, Люба Якимчук та Сюзанна.