“Вмри вмри вмри”. Vova Zi Lvova записав пісню про Путіна

Український виконавець VovaZiLvova створив пісню, в якій побажав президенту РФ Володимиру Путіну якнайшвидшої смерті. В анімованому відеокліпі до пісні зібрані різні сценарії смерті диктатора.

"Братики і сестрички! Пам‘ятаймо, що один із найшвидших сценаріїв завершення війни нашою Перемогою - туристична подорож дев‘ятьма колами пекла для загарбницького головнокомандуючого. Коротка візуалізації варіантів, у який спосіб це могло би відбутись, від ваших покірних митецьких слуг", – написав співак у своєму Instagram.

Нагадаємо, у знак солідарності з Україною, європейські радіостанції щогодини транслюватимуть українські пісні.