Kalush Orchestra виступить у першому півфіналі Євробачення

Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2022" провели жеребкування та визначили порядок виступу представників країн-учасниць. Український гурт Kalush Orchestra виступатиме в першому півфіналі 10 травня під номером 6. Результати жеребкування опубліковані на офіційному сайті конкурсу.

У першому півфіналі візьмуть участь 17 учасників, виступ відкриє албанська співачка Ронела Хайяті, а завершить представниця Вірменії Роза Лінн. До першого півфіналу також потрапили виконавці із Латвії, Литви, Швейцарії, Словенії, Болгарії, Нідерландів, Молдови, Португалії, Хорватії, Данії, Австрії, Ісландії, Греції та Норвегії.

Другий півфінал заплановано на 12 травня. Цього дня на сцену "Євробачення" вийдуть 18 учасників конкурсу. Остаточного переможця Євробачення-2022 обиратимуть під час Гранд-фіналу, що відбудеться 14 травня.

Нагадаємо, за результатами національного відбору переможницею в Україні стала співачка Аліна Паш, але пізніше вона відмовилася від участі на фоні скандалу із незаконним відвідуванням окупованого Криму. 22 лютого стало відомо, що представляти Україну на "Євробачення-2022" буде гурт Kalush Orchestra, який на Національному відборі посів друге місце.