"Ми спустошені через страждання українського народу і солідарні з ним".

Фото: instagram.com/maneskinofficial

Італійський рок-гурт Måneskin, який торік переміг на "Євробаченні", виключив Росію з графіка свого світового турне. Таке рішення музиканти ухвалили через події в Україні.

Фото: instagram.com/maneskinofficial

У вівторок, 22 березня, переможці "Євробачення-2021" оголосили про оновлені дати концертів у Європі та Північній Америці. Продаж квитків стартує 25 березня о 14:00 за європейським часом (15:00 за Києвом).

"Звісно, дуже важко робити такі оголошення, поки в Україні триває жахлива війна і страждають невинні люди. Ми спустошені через страждання українського народу і солідарні з ним. І через рішення людей при владі, які впливають на життя такої кількості невинних людей, ми не будемо продовжувати наші російські дати". – йдеться на сторінці гурту в інстаграмі.

Måneskin планували тур Європою у лютому цього року, але через погіршення ситуації з коронавірусом відклали його на пізніше. Тепер же переможець "Євробачення-2021" вирушає у світове турне.