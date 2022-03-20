Мер Києва Віталій Кличко звільнив Яну Барінову з посади директорки Департаменту культури КМДА. Про це повідомила Яна Барінова у дописі на Фейсбук.

На думку Барінової, звільнення відбулось незаконно, з порушенням трудових вимог. "Раптом, але очікувано, ти дізнаєшся, що звільнена. Так, розпорядженням № 152 від 18.03.2022 року. На підставі доповідної записки заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентина Мондриєвського від 18.03.2022 року. Зміст мені не відомий. І це не може бути підставою звільнення. З моменту мого вступу на посаду і до сьогодні у керівництва не виникало жодних управлінських зауважень ні до мене, як до керівника Департаменту, ні до ефективності та продуктивності діяльності усієї муніципальної мережі у сфері культури. І головне, у документі не вказані правові підстави та причини мого звільнення, відсутнє юридичне обґрунтування. Просто вписаний Кодекс законів про працю України (без статті) і Закон України «Про державну службу» (без посилання на статтю Закону)," - йдеться у дописі.

Під час звільнення Яна Барінова перебувала у Відні, куди виїхала разом зі своєю малолітньою донькою.

Нагадаємо, війна Росії проти України змусила понад 3,3 млн українців виїхати за кордон, майже 6,5 млн стали внутрішньо переміщеними особами.