Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
Повітряна тривога оголошена майже в усіх областях України
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
У Львові, Дніпрі, Харкові були чутні вибухи (оновлюється)
Військові знищили біля Тростянця колону ворожої техніки
Військові знищили біля Тростянця колону ворожої техніки
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Чернігівська, Дніпропетровська область, Кривий Ріг - повітряна тривога
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Росія витратила майже всі запаси ракет і намагається виробляти їх цілодобово, – Генштаб
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Окупанти обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям (оновлено)
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Командування Сил спецоперацій показало знищення російського "Тигра" з високопосадовцем 35-ї армії
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
Окупанти суттєво вичерпали свої людські ресурси, – Генштаб
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
ГоловнаКультура

Директорка Софії Київської увійшла в Консультативну групу UNESCO

Під час голосування російська делегація показово залишила залу засідання.

Директорка Софії Київської увійшла в Консультативну групу UNESCO

Генеральна директорка Софії Київської Неллі Куковальська увійшла до складу Консультативної групи UNESCO з питань змін клімату та світової спадщини. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

До складу групи також увійшли експерти від Естонії, Угорщини, Чехії, Словаччини. Експерт з РФ не отримав жодного голосу.

"Під час голосування російська делегація у притаманній їй манері показово залишила залу засідання.

Світ втомився від постійної брехні росіян. Міжнародна ізоляція країни-агресора продовжується", — заявили у МКІП.

Крім цього, міністр культури Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернувся до UNESCO з ініціативою змінити місце проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини. Він запропонував перенести сесію з російської Казані до Львова. Також, за словами Ткаченка, UNESCO має позбавити Росію статусу члена організації.

Також, за словами Ткаченка, Комітет з охорони культурної спадщини UNESCO у випадку збройного конфлікту ухвалив рішення про надання Україні невідкладної підтримки, зокрема, фінансової, та висловив готовність надати статус посиленого захисту (enhanced protection) ключовим об’єктам культурної спадщини відповідно до положень Гаазької конвенції 1954 року та протоколів до неї.

Нагадаємо, раніше було повідомлення, що російські війська готують авіаудар по собору Святої Софії в Києві.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також