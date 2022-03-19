Директорка Софії Київської увійшла в Консультативну групу UNESCO

Генеральна директорка Софії Київської Неллі Куковальська увійшла до складу Консультативної групи UNESCO з питань змін клімату та світової спадщини. Про це повідомила прес-служба Міністерства культури та інформаційної політики України.

До складу групи також увійшли експерти від Естонії, Угорщини, Чехії, Словаччини. Експерт з РФ не отримав жодного голосу.

"Під час голосування російська делегація у притаманній їй манері показово залишила залу засідання.

Світ втомився від постійної брехні росіян. Міжнародна ізоляція країни-агресора продовжується", — заявили у МКІП.

Крім цього, міністр культури Олександр Ткаченко разом з міністрами культури ЄС звернувся до UNESCO з ініціативою змінити місце проведення 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини. Він запропонував перенести сесію з російської Казані до Львова. Також, за словами Ткаченка, UNESCO має позбавити Росію статусу члена організації.

Також, за словами Ткаченка, Комітет з охорони культурної спадщини UNESCO у випадку збройного конфлікту ухвалив рішення про надання Україні невідкладної підтримки, зокрема, фінансової, та висловив готовність надати статус посиленого захисту (enhanced protection) ключовим об’єктам культурної спадщини відповідно до положень Гаазької конвенції 1954 року та протоколів до неї.

Нагадаємо, раніше було повідомлення, що російські війська готують авіаудар по собору Святої Софії в Києві.