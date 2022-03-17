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Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі

Кабінет міністрів Італії запропонує Україні ресурси та засоби для його відновлення.

Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі
Фото: Донецька ОДА

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі. Про це стало відомо з повідомлення у Twitter міністра культури Італії Даріо Франческіні.

Після засідання кабінету міністрів, Даріо Франческіні написав: "Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству".

Нагадаємо, російські війська 16 березня цілеспрямовано знищили Драматичний театр у центрі Маріуполя, що слугував прихистком сотням містян. На будівлю скинули бомбу. Люди, що переховувались у підвалі споруди вціліли - даних про загиблих і поранених під завалами поки що немає.

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