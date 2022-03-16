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У Росії забрали права на видання книжок Гемінґвея

Hemingway Foreign Rights Trust припинив також переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії.

У Росії забрали права на видання книжок Гемінґвея

Організація, що розпоряджається літературною спадщиною письменника Ернеста Гемінґвея, Hemingway Foreign Rights Trust та розпорядник Майкл Катакіс, припиняють співпрацю з видавцями із РФ. Про це повідомляє Читомо з посиланням на Видавництво Старого Лева.

Hemingway Foreign Rights Trust припинив також переговори про новий контракт із сербським видавцем через підтримку Сербією Росії.

«Я переконав видавництво Simon & Schuster не продавати книги в Росію і не вести з ними жодних справ. Я і надалі припинятиму стосунки з будь-якою країною, яка зараз підтримує Росію, з будь-якої причини чи обґрунтування. Я намагаюся зробити свій внесок тут. Це не дуже багато, я знаю, але, однак це щира заява, що я беззастережно підтримую народ України не словами, а словами та діями», — наголосив Катакіс. 

Він зазначив, що, на його думку, «майбутнє живе не в Америці, воно живе в Україні і саме зараз». 

Нагадаємо, раніше гурт Pink Floyd заборонив росіянам і білорусам слухати їхню музику.

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