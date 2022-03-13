Бенедикт Камбербетч заявив, що готовий надати свій дім українським біженцям

Британський актор Бенедикт Камбербетч заявив, що хотів би взяти участь в урядовій програмі прийому українських біженців – Homes for Ukraine.

Актор каже, що неможливо ігнорувати те, що відбувається в Україні, тому "кожен має зробити стільки, скільки може", передає Reuters.

Нова програма британського уряду Homes for Ukraine дасть змогу представникам громадськості, благодійним організаціям, бізнесу та громадським групам пропонувати житло біженцям, які можуть приїхати до Британії, навіть якщо вони не мають родинних зв’язків.

"Це справді шокуючий час бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависає над нами", – сказав Камбербетч на червоній доріжці кінопремії Британської академії в лондонському Королівському Альберт-Холі.

"Кожен повинен зробити все, що від нього залежить. У нас рекордна кількість людей, які зголосилися прийняти українців у свої будинки. Я сподіваюся, що також стану частиною цього", – сказав Камбербетч.

Нагадаємо, кілька днів тому Камбербетч висловив солідарність та підтримку українцям у війні проти Росії. На церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі 45-річний актор, який отримав нагороду Cinema Vanguard, підняв український прапор, який йому передали глядачі, і виступив проти російського вторгнення у нашу країну.

"Я підтримую Україну", - сказав він.