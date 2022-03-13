"Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора", – Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP піти з Росії

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло".

Президент України Володимир Зеленський закликав найбільші компанії-розробники програмного забезпечення Microsoft, Oracle і SAP припинити підтримувати свої продукти в Росії та зупинити війну.

"Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. Microsoft, Oracle і SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну!" – написав глава Української держави у твіттері.

Раніше українське Міністерство закордонних справ назвало компанії, які залишилися на російському ринку. Українські дипломати закликали їх переглянути свої рішення.