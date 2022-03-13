Посол України в Ізраїлі подав позов до тамтешнього МВС, яке перешкоджає прийому українських біженців

Усі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни, вичерпано.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук подав позов до БАГАЦ (Верховний Суд) проти дій уряду Ізраїлю та особисто міністра внутрішніх справ Аєлет Шакед щодо прийому біженців з України.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на 12 канал ІТВ.

У позові стверджується, що міністр Шакед порушує досягнуті раніше Єрусалимом і Києвом домовленості про безвізовий режим, використовуючи для цього "обтічні формулювання".

Посол зазначив, що вирішив подати позов після того, як було вичерпано всі дипломатичні можливості для захисту українських громадян, які шукають притулку від війни.

У позові наголошено, що міністр внутрішніх справ Ізраїлю не має повноважень ухвалювати одноосібне рішення про приймання біженців з України. Позивачі вважають, що це питання має вирішуватися урядом держави Ізраїль у тісній співпраці з комісією Кнесету з міжнародних справ.

Раніше МВС продовжило на два місяці термін перебування в Ізраїлі для українських туристів, які легально перебувають у країні.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський продовжив перемовини щодо протидії російській агресії з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом. Президент України запропонував провести переговори з президентом країни-агресора Володимиром Путіним у Єрусалимі за посередництва Беннета.