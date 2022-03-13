11 березня в Балаклійському районі Харківщини росіяни обстріляли три машини, в яких їхали цивільні - родини з дітьми. Про це LB.ua розповів водій однієї з машин - Валерій.

“Ми були в Петрівському, це Балаклійський район. Вирішили вивозити кудись родини, бо навколо були сильні бої", - розповідає Валерій. Валерій віз дружину і двох дітей. У першій машині їхала родина з трьома дітьми. У третій машині їхала родина з маленькою дитиною.

"У Гусарівці нас зупинили росіяни, їх там було дуже багато. Перевірили документи. До побачення? До побачення. Ми поїхали – і почалося. Стрільба, скло в усіх машинах посипалося. Ззаду ніби з гранатомета пальнули, чи це був такий звук від того, що третя машина вибухнула, я не знаю”, - згадує Валерій.

За інформацією від Офісу президента, в третій машині ніхто не вижив.

Родини з першої та другої машин вижили, але в першій машині одну дитину було поранено.

“Не можу зрозуміти, навіщо вони стріляли? Бачили ж, що в машинах діти”, - питає Валерій. Він розповів, що ще одна машина їхала їм назустріч - там був трирічний малюк з бабусею і дідусем. Вони, за даними місцевих мешканців, теж загинули.

Відео машини вже після того, як вікна заклеїли скотчем:

Нагадаємо, у ніч на 10 березня ворог обстріляв будинок у Слобожанському. Відразу після обстрілу рятувальники виявили тіла двох дітей і двох жінок. 10 березня вночі ворог обстріляв Харків 29 разів, третина міста залишилася без газу через пошкодження газопроводу. 11 березня окупанти влучили в Оскільський психоневрологічний інтернат у Харківській області.