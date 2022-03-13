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​На Луганщині росіяни вбили волонтера Олександра Кононова, який втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав армії

Чоловіка розстріляли в його інвалідному візку.

​На Луганщині росіяни вбили волонтера Олександра Кононова, який втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав армії
Олександр Кононов
Фото: theukrainians.org

У селі Борівському під Сєвєродонецьком Луганської області російські окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова.

Про це написав у Telegram-каналі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Олександр Кононов R.I.P. Українського волонтера росіяни вбили у власному будинку в Борівському, що під Сєвєродонецьком", - написав він.

За словами Гайдая, Кононова розстріляли в його інвалідному візку.

Нагадаємо, Кононов, який внаслідок нещасного випадку втратив руку і ногу, від початку російсько-української війни у 2014 році допомагав українським добровольцям. Він на власному авто возив їм харчі, а часом і доставляв бійців на позиції.

Разом із дружиною Кононов потрапив до рук "ополченців", 98 днів провів у полоні. Після визволення заснував власний бізнес - "Сири Санича", яким займався спочатку на Житомирщині, потім на Черкащині. Згодом повернувся на рідну Луганщину. 

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