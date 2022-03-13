Скільки ще треба життів громадян України віддати, щоб ЄС посилив санкції, – Жовква

Україна розраховує на посилення європейських санкції проти Росії. До них має входити відключення від SWIFT найбільших російських банків і закриття європейських портів для російських суден.

Про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв'ю ТСН.

Він також закликав Євросоюз заморозити і конфіскувати російські рахунки в європейських банках і подумати про відмову від видачі віз громадянам Росії та навіть відкликати чинні.

За словами Ігоря Жовкви, Україна також говорить з ЄС про ембарго на імпорт російських енергоносіїв.

"Ми про це говоримо на щоденній основі з керівництвом ЄС. Але знову ж таки, на жаль, процес прийняття рішень є доволі повільним. Коли президент Макрон після Версальського саміту говорив: ну, ще давайте, ми ще більші санкції готові ввести, якщо ситуація погіршиться… Наше запитання до нього: а скільки ще треба життів громадян України віддати, дітей України, щоб були ці санкції? Президент України перед війною говорив про превентивні санкції. Ніхто цього не зробив. Санкції почали вводити лише зараз, коли триває війна", – сказав заступник голови ОПУ.

Нагадаємо, від SWIFT відключили тільки сім російських банків, однак серед них немає найбільшого банку РФ – Сбербанку, а також Газпромбанку, який обслуговує Газпром.

На думку глави МЗС Великобританії Елізабет Трасс, Росію треба повністю відключити від системи SWIFT.

Сьогодні ЄС планує запровадити четвертий пакет санкцій, який включатиме заборону імпорту сталеливарної продукції з Росії, експорту предметів розкоші до Росії та будь-які інвестиції у видобуток та переробку нафти в РФ.