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Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, – очільниця МЗС Великої Британії

Ліз Трасс закликала країни Великої сімки відмовитися від використання російської нафти та газу

Росію треба повністю відключити від системи SWIFT, – очільниця МЗС Великої Британії
Фото: twitter.com/trussliz

Росію треба повністю відключити від системи SWIFT. Про це у Вашингтоні заявила глава МЗС Великобританії Ліз Трасс під час спільної прес-конференції з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє Reuters

За її словами, західні держави мають посилити санкції, включаючи повне відключення Росії від SWIFT. 

Глава МЗС Великобританії також закликала країни Великої сімки відмовитися від використання російської нафти та газу.

Нагадаємо, 2 березня Євросоюз ухвалив рішення відключити сім російських банків від системи SWIFT, однак серед них не було найбільшого банку РФ – «Сбербанку». 

За інформацією Bloomberg Німеччина наполягає на тому, щоб «Сбербанк» не потрапив до списку підсанкційних банків

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину запровадити жорсткіші санкції проти Росії. У своїй статті для видання Die Welt Кулеба запропонував відмовитися від російських енергоносіїв, відключити Сбербанк від SWIFT, заморозити кореспондентські рахунки російських банків і компаній та заборонити вхід російських кораблів у європейські порти. 

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