Рішення про передачу літаків Україні має ухвалити НАТО, – прем’єр Польщі

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна готова передати Україні бойові літаки радянського виробництва, але лише за умови, що відповідне рішення схвалять усі члени НАТО.

Про це повідомляє AP.

«Польща не є учасником бойових дій, як і НАТО... Таке серйозне рішення (про передачу літаків. – LB.ua) слід ухвалювати на рівні НАТО, причому одностайно», – заявив він.

Моравецький зазначив, що обговорення цього питання країнами Альянсу триває.

Нагадаємо, учора уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

З огляду на такі розбіжності, віцепрезидент США Камала Гарріс терміново відбула до Варшави, щоб провести перемовини з польською владою.

Нагадаємо, лідери Конгресу США досягли домовленості про збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам. Завдяки цим коштам Польща отримає гарантії для кредиту на купівлю літаків замість тих, які вона може передати Україні.

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів припинити “пінг-понг” у питанні надання Україні літаків і нарешті передати авіаційну техніку.