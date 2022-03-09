Зеленський закликав припинити "пінг-понг" і надати Україні літаки

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів припинити “пінг-понг” у питанні надання Україні літаків і нарешті передати авіаційну техніку. Про це він заявив у щоденному звернення 9 березня.

“Ми вдячні Польщі за альтернативу – за готовність надати Україні бойові літаки. Питання – в логістиці. По суті, технічне питання. Його треба вирішувати! Негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на відповідну базу – американську базу. Ми також маємо підтвердження, що домовленість американської сторони з Польщею досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиція Польщі нібито необґрунтована. І це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення? Послухайте: у нас війна! Це ж не пінг-понг! Це про людські життя! Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, а відправте нам літаки”, - заявив Зеленський.

Він нагадав, що 14 днів Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільного населення, бомбардуючи міста та влаштовуючи блокаду цілих районів.

“14 днів відсутності життєво необхідного рішення. Не нашого рішення! Ми ухвалили б таке рішення за години, якби треба було допомогти нашим друзям. Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за катастрофу. Масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію і гвинтокрили проти цивільних. Проти міст. Проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обовʼязок світу – реагувати. Але... Рішення немає”, - резюмував президент.

Нагадаємо, Україна просить закрити небо від російських ракет і літаків із першого дня війни. НАТО відмовляється закривати повітряний простір над Україною, аргументуючи це небажанням надсилати своїх військових для війни проти Росії. Тому Україна просить союзників передати достатню кількість літаків і ППО, щоб ми самостійно могли закривати небо.

Уряд Польщі вчора погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США, щоб, ймовірно, передати їх Україні. Проте у США згодом заявили, що "не вважають спроможною" пропозицію Польщі, і продовжують консультації.