У Відні працюють два центри для біженців з України

У Відні створено два центри для біженців з України. Про це повідомили в КМДА.
Гуманітарний центр прибуття розташований у Центрі спорту та розваг. Він працює цілодобово без вихідних.
Адреса: Леопольдштадт («Sport & Fun-Halle»), Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень.
До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем. Українці можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.
У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають послуги:
- першу медичну допомогу,
- пошук тимчасового житла,
- медичну та психосоціальну допомогу,
- харчування та напої,
- інформування про орієнтацію у Відні,
- тестування на коронавірус.
Реєстраційний і консультаційний центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.
Адреса: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.
Нагадаємо, Держприкордонслужба радить українцям виїжджати через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. На польській ділянці кордону значне накопичення людей і автомобілів.