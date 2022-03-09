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У Відні працюють два центри для біженців з України

Гуманітарний центр прибуття – цілодобово без вихідних.

У Відні працюють два центри для біженців з України
Фото: EPA/UPG

У Відні створено два центри для біженців з України. Про це повідомили в КМДА.

Гуманітарний центр прибуття розташований у Центрі спорту та розваг. Він працює цілодобово без вихідних.

Адреса: Леопольдштадт («Sport & Fun-Halle»), Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень. 

До Гуманітарного центру прибуття можна дістатися громадським транспортом (метро, автобус, трамвай) або автомобілем. Українці можуть користуватися всім громадським транспортом Відня безкоштовно та без квитка.

У Гуманітарному центрі прибуття Відня надають послуги:

  • першу медичну допомогу,
  • пошук тимчасового житла,
  • медичну та психосоціальну допомогу,
  • харчування та напої,
  • інформування про орієнтацію у Відні,
  • тестування на коронавірус.

Реєстраційний і консультаційний центр працює з понеділка до п'ятниці з 08:00 до 18:00, нових відвідувачів приймає до 16:00.

Адреса: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень.

Нагадаємо, Держприкордонслужба радить українцям виїжджати через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. На польській ділянці кордону значне накопичення людей і автомобілів.

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