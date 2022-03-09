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Кулеба до Німеччини: Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним

«Ми просили дати зброю, а у відповідь чули розповіді про «історичну відповідальність», яка чомусь поширювалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати «Північний потік-2». Але ви казали, що це суто "комерційний" проєкт».

Кулеба до Німеччини: Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Німеччину запровадити жорсткіші санкції проти Росії. 

Про це він написав у статті для німецького видання Die Welt, повідомляє «Європейська правда».

«Україна потребує допомоги. Дайте більше зброї, щоб ми могли себе захищати. Допоможіть нам захистити наше небо, сприяйте наданню нам бойових літаків, надайте більше серйозної протитанкової, протиповітряної, протиракетної зброї, – зазначив він. – Запровадьте ще жорсткіші санкції проти Росії, включно з відмовою від російських енергоносіїв, відключенням Сбербанку від SWIFT, замороженням кореспондентських рахунків російських банків і компаній, забороною входу російських кораблів до європейських портів».

Дмитро Кулеба також нагадав про згубну для України політику Німеччини до початку російської агресії. 

«Ми просили дати зброю, і у відповідь чули розповіді про «історичну відповідальність», яка чомусь поширювалася на росіян, але не на українців. Ми просили не будувати «Північний потік-2». Але ви казали, що це суто «комерційний» проєкт, – написав він. – Ми застерігали, що Путін – це зло такого масштабу, якого світ не бачив 80 років. Ми просили не повторювати помилок минулого і зупинити його до катастрофи. Ви не вірили нам і наполягали на важливості діалогу з Путіним».

За словами Дмитра Кулеби, Україна потребує постійного публічного тиску на Росію, щоб припинити воєнні злочини та дозволити гуманітарні коридори для порятунку цивільного населення.

«Я прошу вас. Відкрийте очі. Безперечно, Гітлер був унікальним злом. Але таких масштабів ненависті, руйнування та горя, яких вже зараз завдає нам Путін, Україна і Європа не бачили з 1940-х років. Ви як ніхто інші маєте знати, що в такій ситуації кожна година затримки та сумнівів варта життів і ще більшої катастрофи», – застеріг він.

Зазначимо, що саме Німеччина тривалий час блокувала військову допомогу Україні по лінії НАТО, відмовлялася продавати зброю Україні та застосовувати жорсткі санкції проти Росії

Нагадаємо, учора Дмитро Кулеба пояснив, чому українська влада є різкою у своїй риториці

«Іноді партнери звинувачують президента, мене, усіх нас у різкості. Так, ми різкі. Іноді безжальні. Особливо до тих, хто нас намагається трішки надурити, – написав він. – Ми такі, тому що кожна зброя, кожна санкція, кожна компанія, яка виходить з Росії – це наближення перемоги, це збережене людське життя, це дитинство без страху, це незруйнований будинок, лікарня, школа».

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