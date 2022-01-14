Міністр оборони Німеччини не бачить зв’язку між "Північним потоком-2" та деескалацією

Ламбрехт також назвала "дуже хорошим знаком" те, що наразі відбулися переговори Ради НАТО-Росія.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не вважає за потрібне пов’язувати питання деескалації навколо України з питанням газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона сказала в інтерв’ю радіо rbb.

"Ми не повинні втягувати проєкт у цей конфлікт. Ми маємо вирішити його за допомогою переговорних форматів, наразі є така можливість, мусимо її використати, а не намагатися вирішити конфлікт за допомогою проєктів, які взагалі не мають до цього жодного відношення", – сказала Ламбрехт.

Вона не відповіла на запитання кореспондента про те що в грудні, невдовзі після призначення на посаду, сама заявляла про необхідність посилення санкцій, зокрема проти найближчого оточення Путіна.

Ламбрехт також назвала "дуже хорошим знаком" те, що наразі почалися переговори Ради НАТО-Росія. Діалог, на її думку, може зупинити ескалацію. Міністр вважає, що саме цей формат може стати платформою для зближення позицій.

Водночас вона підкреслила: "але також має бути ясно, що Москва не має права вето щодо того, яка країна може стати членом НАТО".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Німецька компанія Uniper, яка є одним із європейських партнерів "Газпрому" в проєкті "Північний потік - 2", розраховує на сертифікацію газопроводу в середині 2022 року.