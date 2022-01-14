Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
Газ і талони: ціни на продукти ростуть слідом за вартістю енергоносіїв
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
У Росії не бачать підстав для нових зустрічей із США і кажуть, що "в голову влади України можуть прийти немислимі речі"
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
​Викритий у Києві ексзаступник "міністра інформації ДНР" втік на окуповану територію
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Космічна сума за три місяці роботи Шевченка: оголошено неустойку за розрив контракту з "Дженоа"
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
Арешт майна Порошенка: що це означає для лідера «ЄС»?
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
«Де мій дім?» Як у Києві забудовник та НАН знесли гуртожиток, а мешканці опинилися на вулиці
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Речник Путіна назвав невдалими переговори зі США і НАТО
Раптово пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова
Раптово пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова
ГоловнаСвіт

Міністр оборони Німеччини не бачить зв’язку між "Північним потоком-2" та деескалацією

Ламбрехт також назвала "дуже хорошим знаком" те, що наразі відбулися переговори Ради НАТО-Росія.

Міністр оборони Німеччини не бачить зв’язку між "Північним потоком-2" та деескалацією
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт не вважає за потрібне пов’язувати питання деескалації навколо України з питанням газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона сказала в інтерв’ю радіо rbb.

"Ми не повинні втягувати проєкт у цей конфлікт. Ми маємо вирішити його за допомогою переговорних форматів, наразі є така можливість, мусимо її використати, а не намагатися вирішити конфлікт за допомогою проєктів, які взагалі не мають до цього жодного відношення", – сказала Ламбрехт.

Вона не відповіла на запитання кореспондента про те що в грудні, невдовзі після призначення на посаду, сама заявляла про необхідність посилення санкцій, зокрема проти найближчого оточення Путіна.

Ламбрехт також назвала "дуже хорошим знаком" те, що наразі почалися переговори Ради НАТО-Росія. Діалог, на її думку, може зупинити ескалацію. Міністр вважає, що саме цей формат може стати платформою для зближення позицій.

Водночас вона підкреслила: "але також має бути ясно, що Москва не має права вето щодо того, яка країна може стати членом НАТО".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після добудови "Північного потоку" Росія отримала інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.

Німецька компанія Uniper, яка є одним із європейських партнерів "Газпрому" в проєкті "Північний потік - 2", розраховує на сертифікацію газопроводу в середині 2022 року.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також