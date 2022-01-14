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Російські війська у Придністров’ї провели протипожежні навчання і тренування тиловиків

За даними української розвідки, російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну.

Російські війська у Придністров’ї провели протипожежні навчання і тренування тиловиків
Фото: beztabu.net

У військовому містечку Оперативної групи російських військ у Придністров’ї відбулося заняття з протипожежної підготовки, а також перший етап конкурсу "Армійський запас" між фахівцями тилового забезпечення.

Про це 14 січня повідомили у Міністерстві оборони РФ.

"За задумом заходу у парку бойових машин на заправній станції виникло умовне загоряння. При надходженні сигналу пожежні розрахунки виїхали на надзвичайну ситуацію. Особлива увага приділялася діям при ліквідації загоряння пально-мастильних матеріалів та евакуації із небезпечної зони військової техніки", – сказано в повідомленні.

У рамках першого етапу конкурсу "Армійський запас" шість команд змагалися у стрільбі з автомата Калашникова АК-47.

За умовами конкурсу військовослужбовці стріляли по мішені зі 100 метрів. 

"Кожному учаснику змагання давалося шість набоїв для виконання трьох пристрілювальних та трьох контрольних пострілів", – зазначили в російському Міноборони.

Раніше сьогодні головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити Україну.

За даними розвідки, 13 січня на військовій нараді в Придністров'ї особовому складу доповіли про провокації, що нібито готуються з боку України в районі села Ковбасна, де розташовано великий склад боєприпасів й оперативну групу російських військ.

Американський телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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