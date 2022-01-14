Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення, – CNN

Бойовики навчені вести бої у міських умовах та використанню вибухівки "для актів саботажу".

Росія підготувала групу оперативників для проведення операції під чужим прапором на сході України, щоб створити привід для вторгнення в країну.

Про це з посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє СNN.

За його словами, у США є докази того, що бойовики навчені вести бої в міських умовах та використовувати вибухівку "для проведення актів саботажу".

За словами джерела телеканалу, російські військові планують розпочати підставну операцію за кілька тижнів до вторгнення в Україну, яке може розпочатися "між серединою січня та серединою лютого".

Він зазначив, що російська влада почала готувати аудиторію до можливого втручання, заявляючи про погіршення становища з правами людини в Україні та посилення войовничості українських лідерів.

13 січня помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван повідомив із посиланням на дані розвідки, що Росія збирається сфабрикувати привід для вторгнення в Україну та звинуватити українську сторону "у підготовці нападу на російські сили" на сході країни.

За словами Саллівана, Росія має намір використати, зокрема, саботаж та "інформаційні операції".

Головне управління розвідки Міноборони України 14 січня повідомило, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців РФ, щоб звинуватити Україну.