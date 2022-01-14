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Глава МЗС Данії у неділю приїде на Донбас

Візит має на меті засвідчити підтримку України з боку Данії на тлі агресивних дій РФ.

Глава МЗС Данії у неділю приїде на Донбас
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод 15-16 січня відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. В рамках візиту він збирається побувати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Візит Єппе Кофода має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявило міністерство.

Під час візиту Кофода буде обговорюватися консолідація міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, а також просування європейської інтеграції України.

16 січня данський міністр відвідає лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, щоб ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією.

Нагадаємо, що Кофод два роки тому уже приїжджав на Донбас.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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