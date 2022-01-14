Глава МЗС Данії у неділю приїде на Донбас

Міністр закордонних справ Королівства Данія Єппе Кофод 15-16 січня відвідає Україну на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. В рамках візиту він збирається побувати в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
"Візит Єппе Кофода має на меті засвідчити підтримку нашої держави з боку Данії на тлі агресивних дій Російської Федерації", - заявило міністерство.
Під час візиту Кофода буде обговорюватися консолідація міжнародної підтримки України в протидії російській агресії, кроки задля збільшення обсягів двосторонньої торгівлі та інвестицій, а також просування європейської інтеграції України.
16 січня данський міністр відвідає лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, щоб ознайомитися із актуальною безпековою ситуацією.
Нагадаємо, що Кофод два роки тому уже приїжджав на Донбас.