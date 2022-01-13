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Порошенко повідомив про напрацювання з євродепутатами проєкту жорсткої резолюції щодо Росії на випадок агресивних дій Кремля

Спеціальне засідання Комітету міжнародних справ з українського питання відбудеться 17 січня.

Порошенко повідомив про напрацювання з євродепутатами проєкту жорсткої резолюції щодо Росії на випадок агресивних дій Кремля
Фото: eurosolidarity.org

П’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у Брюсселі розповів про обговорення змісту більш жорсткої резолюції Європарламенту, яку мають намір проголосувати у разі активізацією Росією військових дій. Про це повідомляє пресслужба «ЄС».

«Головна мета моєї поїздки і моїх зустрічей – це захист України в цих дуже непростих умовах. Перше – це оцінка поточної ситуації і «єдиний голос» майже всіх політичних фракцій Європейського парламенту – на зустрічах зі мною були присутні представники всіх впливових фракцій, які формують порядок денний, формують рішення Європарламенту», – зазначив Порошенко. 

Він також підтвердив, що 17 січня увечері відбудеться спеціальне засідання Комітету міжнародних справ з українського питання.

«Тут будуть працювати наші представники, наші депутати. І якщо розвиток подій набуде небажаного напрямку, терміново буде скликана і сесія Європарламенту, терміново будуть дебати по Україні, буде підготовлена нова, ще більш жорстка резолюція. Зміст цієї резолюції був детально обговорений під час більше як тригодинної зустрічі з євродепутатами», – резюмує Петро Порошенко.

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