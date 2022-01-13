Данілов про можливе вторгнення РФ: "Прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає"

"Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством".

Рада національної безпеки і оборони до грудня не збиралася на засідання стосовно можливого нового вторгнення Росії в Україну. За необхідності його проведуть, але зараз раз на тиждень – по четвергах – проводяться закриті наради з аналізом ситуації. Крім цього, питання російської агресії постійно перебуває на порядку денному РНБО.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов повідомив у інтервʼю УП.

У групі, яка проводить закриті наради, задіяні близько 18 людей. Це розвідники, військові, служби безпеки.

"Президенту доповідають майже кожного дня. Щоб президент був без інформації – такого немає", – зазначив Данілов.

Він додав, що Україна має прописані процедури і пройшла підготовчі етапи на випадок нової інтервенції ворога.

"На сьогоднішній день прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра – немає. Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", – зазначив секретар РНБО.

Данілов підкреслив, що військовий дух українських збройних сил високий, і він пересвідчувався в цьому особисто під час відвідування лінії зіткнення.

Він також вважає, що Росія може перейти до наступу, якщо їй вдастся дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини.

Нагадаємо, після минулого засідання РНБО, яке відбулось 30 грудня, Данілов сказав, що на українських кордонах немає великої небезпеки. Інформація про стан із російськими військами постійно відстежується.

Росія стягнула до кордонів України і на тимчасово окуповані території близько 100 000 своїх військових. Кремль заперечує, що збирається нападати, і одночасно висуває вимоги до НАТО юридично гарантувати, що Україна ніколи не доєднається до блоку.

Захід цю вимогу відкинув під час перемовин у форматі Росія-США і Росія НАТО. Обидві сторони визнають, що консенсусу поки досягти не вдалося. США на перемовинах з Росією в форматі НАТО запропонували вибір між деескалацією та конфронтацією з наслідками.