Кулеба спростував інформацію про своє призначення головою КМДА

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Кулеба спростував чутки про можливе призначення головою КМДА. Про це перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень написав на своїй сторінці у Facebook.

«Ніколи такого не було, і ось знову. Як кажуть, одружили, не спитавши. Сьогодні прочитав багато повідомлень про своє призначення на нову посаду. Для мене це стало повною несподіванкою. Розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було», - написав Кулеба.

Він наголосив на тому, що перебуває на робочому місці і виконує свої посадові обов’язки та закликав ЗМІ перевіряти інформацію.

«Перебуваю на робочому місці в Київській міській державній адміністрації - КМДА, виконую завдання, поставлені мером столиці Віталієм Володимировичем Кличком. Прошу засоби масової інформації обережніше ставитися до неперевіреної інформації», - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що «Слуги народу» планують призначити головою КМДА нардепа Миколу Тищенка, якщо він збере голоси за закон про столицю.