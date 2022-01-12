Надійшло повідомлення про "замінування" чотирьох станцій метро у Києві, вибухівки не виявили (оновлено)

Станції Київського метрополітену "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадку зачинено на вхід та вихід.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування, повідомили у пресслужбі Київської міськдержадміністрації.

Через пів години у КМДА повідомили, що з тієї ж причини для входу і виходу пасажирів зачинено ще дві станції метро – "Вокзальна" і "Театральна" та пересадочний вузол.

Інформацію про відкриття станцій обіцяють оприлюднити одразу після завершення перевірки.

Оновлення. Станом на 15:42 перевірку станцій "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадкового вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Триває перевірка на станціях "Театральна" і "Вокзальна".

Оновлення 16:38. Перевірку станції "Театральна" і пересадкового вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Перевірка на станції метро "Вокзальна" триває, повідомили у КМДА.

Оновлення 17:03. Правоохоронці завершили перевірку станції метро "Вокзальна". Вибухівки не знайшли. Станом на 17:03 усі станції метрополітену працюють у звичайному режимі.

Нагадаємо, 7 і 8 січня у столиці "мінували" всі торгово-розважальні центри, а також Центральний залізничний вокзал. Повідомлення про вибухівку були неправдивими.