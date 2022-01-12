Офіс генпрокурора і Державне бюро розслідувань викрило схему розкрадання бюджетних коштів Києва, в якій були задіяні посадовці комунального підприємства КМДА, правоохоронці і комерційні структури.

За даними слідства, вони нібито налагодили систему збору з підприємців "відкатів" з коштів, сплачених з міського бюджету за роботи і послуги з капітального ремонту парків і скверів та влаштування об’єктів благоустрою столиці. Про це повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора та на сайті ДБР.

Згідно зі злочинною схемою, частину грошей, одержаних від міста за підряди, субʼєкти господарювання переводили в готівку і "повертали" посадовцям.

Фото: Офіс генпрокурора

"Під час одержання 1,75 млн грн затримано керівника одного із комунальних підприємств КМДА, а також правоохоронця, який забезпечував реалізацію злочинної схеми", – зазначили в Офісі генпрокурора.

ДБР уточнює, що мова йде не про керівника всього "Київзеленбуду", а про заступника начальника управління капітальних вкладень цього підприємства.

У бюро додали, що "посадові особи КО «КИЇВЗЕЛЕНБУД», використовуючи своє службове становище, налагодили механізм отримання неправомірної вигоди шляхом забезпечення перемог у тендерних торгах залученим комерційним структурам, за що систематично отримували від останніх грошову винагороду в розмірі певної частини від сум тендерів".

За даними слідства, у жовтні 2021 року, представник "Київзеленбуду" вже отримав першу частину неправомірної вигоди у сумі 2 047 500 грн, що також задокументовано.

Вирішується питання про оголошення затриманим підозри.

ОГП закликає підприємців, які стали жертвам вимагання, повідомити правоохоронні органи про такі злочини.

Фото: Офіс генпрокурора

У пресслужбі міської державної адміністрації заявили, що в ніч на 12 січня співробітниками Державного бюро розслідувань проведено обшук у приміщенні КО "Київзеленбуд" у кримінальному провадженні 2020 року щодо дій підрядних організацій та їх взаємодії з субпідрядними підприємствами.

"Як зазначили в комунальній організації, обшук проведено з порушеннями вимог Кримінально-процесуального кодексу України, у нічний час, без ухвали слідчого судді та стосувався, зокрема, документації, вже вилученої правоохоронними органами у минулому та позаминулому роках. Також уночі був затриманий співробітник підприємства, який вже два тижні перебуває в офіційній відпустці", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в жовтні 2021 року Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру заступнику гендиректора "Київзеленбуду" та керівнику підрядної організації у привласнені коштів територіальної громади міста Києва.

Крім цього, на підприємстві пройшли обшуки в справі про ймовірне ухилення від сплати податків на 30 млн грн.