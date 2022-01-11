У Києві вночі очікується суттєве похолодання

У всіх районах продовжують працювати пункти обігріву.

У Києві в ніч проти 12 січня очікується суттєве похолодання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За прогнозами синоптиків, уночі у столиці похолодає. Температура повітря опуститься до 14° морозу й протримається вдень 12 січня. Вночі на 13 січня похолодає до 17° морозу", - йдеться в повідомленні.

У КМДА нагадали, що у всіх районах столиці продовжують роботу пункти обігріву, які розміщуються у приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.

Зі списком адрес можна ознайомитися на сайті КМДА.

Крім того, додаткові пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі "Дарниця" та Південному вокзалі станції "Київ-Пасажирський".

"Також у холодну пору року у місті працює соціальний патруль, який надає допомогу особам без постійного проживання. Патруль виїжджає до місць скупчення безхатченків, виконує серед них інформаційну роботу та надає їм теплий одяг і взуття, забезпечує гарячим харчуванням. Соціальний патруль пояснює безхатченкам, де вони можуть зігрітися, переночувати у теплі, отримати допомогу у відновленні документів тощо", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, 5 січня середньодобова температура в Києві становила +6,5°С. Це - рекордний показник за всю історію спостережень